МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 14 по 20 марта опустился сразу на 9,7 пункта и составил 101 пункт. Эксперт рассказал о причинах подорожания кофе

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе средний чек снизился по антисептикам (на 9%, до 292 рублей), медицинским маскам (на 27%, до 66 рублей), перчаткам (на 8%, до 177 рублей), кусковому мылу (на 16%, до 103 рублей), туалетной бумаге (на 6%, до 110 рублей) и гречке (на 5%, до 133 рублей). Вырос средний чек только по лимонам (на 3%, до 40 рублей). Эксперт рассказал, чем можно заменить офисную бумагу

Таким образом, Covindex за неделю снизился на 9,7 пункта и составил 101 пункт. Индекс возвращается к своим привычным уровням после рекордного роста в конце февраля — начале марта. При этом на прошлой неделе наблюдалась не самая сильная динамика: более заметно индекс снижался только в разгар пандемии в мае 2020 года — тогда он просел на 10,5 пунктов.

Ажиотажный спрос на товары повседневного спроса, наблюдавшийся неделями ранее, уходит, отмечают аналитики "Платформы ОФД". Однако еще более резко снижается спрос на средства индивидуальной защиты – маски и антисептики. Это очевидный тренд, связанный с отменой ковид-ограничений.