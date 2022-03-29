МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Власти Приморья рассматривают вопрос создания резерва сахара и масла на случай возможных временных логистических трудностей на фоне ажиотажного спроса, сообщил глава региона Олег Кожемяко. Эксперты объяснили рост спроса на сахар

"По основным направлениям – сахар, масло подсолнечное… у нас есть договора, есть необходимые объемы. Кроме того, мы рассматриваем сегодня создание резерва определённого на тот случай, когда из-за повышенного спроса могут быть временные трудности, связанные с логистикой, прежде всего… Предусматриваем по сахару, маслу определенные резервы, которые у нас будут", — сказал Кожемяко в интервью ГТРК "Владивосток".

По его словам, больше всего ажиотажный спрос ударил по районам, где нет крупных торговых сетей. Также Кожемяко отметил, что есть случаи спекуляции при перепродаже сахара в небольших населенных пунктах, там этот продукт достигает 140 рублей за килограмм. Такие факты будут пресекаться, добавил губернатор.

"У нас работает масложирокомбинат, который выпускает соевое масло. Будем смотреть в том числе по крупам, поддержим нашу рисоводческую отрасль, чтобы была заинтересованность у сельхозпроизводителя в производстве собственного риса. По позициям, которые можем сами выращивать, будем оказывать меры поддержки", — отметил Кожемяко.

Также он добавил, что на фоне ажиотажного спроса возникли перебои с лекарствами в аптеках. "Сейчас никакой проблемы мы не видим", — отметил глава региона.

Власти Приморья сообщали, что спрос на сахар в регионе увеличился на 400%. В крупных сетях из продажи периодически пропадал весь весовой сахар, а в мелкой рознице цены на него превышают 100 рублей за килограмм. Прокуратура и УФАС в Приморье начали проверку информации о росте цен на сахар.

Ранее власти Приморья инициировали проект по ограничению крупными торговыми сетями в регионе розничной торговой наценки 15% на социально значимые продукты. Контролировать цены в магазинах и следить за ситуацией на предприятиях Приморья будут специальные антикризисные штабы.