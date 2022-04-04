МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Член Европарламента от Испании Николас Гонсалес Касарес заявил о рисках для продовольственной безопасности Европы из-за энергетического кризиса, пишет RT.

По мнению парламентария, для рыболовной отрасли цены на топливо имеют критическое значение. Именно этот сектор добычи продовольствия напрямую страдает от разгоревшегося кризиса цен на энергоносители.

Политик добавил, что рыболовная флотилия Испании уже объявила о прекращении промысла.

Касарес утверждает, что европейский промысловый флот нуждается в порядка двух миллионов тонн топлива. В некоторых сегментах отрасли на топливо приходится до 40% производственных расходов.