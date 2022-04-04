2022-04-04T11:03:08+03:00
2022-04-04T11:03:08+03:00
2022-04-04T11:03:08+03:00
2022
https://1prime.ru/consumer_markets/20220404/836581574.html
В Европе энергетический кризис сочли угрозой для рыболовной отрасли
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Член Европарламента от Испании Николас Гонсалес Касарес заявил о рисках для продовольственной безопасности Европы из-за энергетического кризиса, пишет RT. По мнению парламентария,... ПРАЙМ, 04.04.2022
потребрынок, бизнес, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83372/39/833723969.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83372/39/833723969.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83372/39/833723968.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83372/39/833723968.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83372/39/833723956.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83372/39/833723956.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Член Европарламента от Испании Николас Гонсалес Касарес заявил о рисках для продовольственной безопасности Европы из-за энергетического кризиса, пишет RT.
По мнению парламентария, для рыболовной отрасли цены на топливо имеют критическое значение. Именно этот сектор добычи продовольствия напрямую страдает от разгоревшегося кризиса цен на энергоносители.
Политик добавил, что рыболовная флотилия Испании уже объявила о прекращении промысла.
Касарес утверждает, что европейский промысловый флот нуждается в порядка двух миллионов тонн топлива. В некоторых сегментах отрасли на топливо приходится до 40% производственных расходов.