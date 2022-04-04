МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, пока продолжит свою деятельность на территории России, но будет следить за развитием событий. Об этом сообщила сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на речь главы наблюдательного совета компании Симон Бажель-Тра (Simone Bagel-Trah) в рамках годового собрания акционеров. СМИ: санкции Запада против России и Китая грозят миру катастрофой

В начале марта Henkel сообщил о прекращении инвестиций в Россию из-за ситуации вокруг Украины. Однако производство на 11 заводах в стране по-прежнему продолжается в соответствии с международными санкциями. Гендиректор Henkel Карстен Кнобель (Carsten Knobel) на собрании сообщил, что это в основном продукция ежедневного пользования, такие как гигиенические средства.

Глава компании также отметил, что Henkel несет ответственность за 2,5 тысячи сотрудников в России. "Полный выход из российского бизнеса может иметь долгоиграющие последствия, в том числе и для наших местных сотрудников", — цитирует его газета Wall Street Journal.

Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. По состоянию на конец 2021 года штат компании составлял 52 тысячи человек.