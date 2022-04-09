МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Россияне стали замечать, что хлеб "ужался": фактический вес изделий отличается от заявленных на упаковке, цены при этом выросли, пишет Российская газета. Россиян предупредили о сальмонелле в сладостях Kinder

Производители идут и на другие хитрости. Например, используют муку второго сорта и увеличивают ассортимент мелких хлебобулочных изделий весом до 300 грамм. Кроме того, сетевые магазины стали исключать из продажи сравнительно дорогостоящие чиабатту и заварной хлеб.

По данным издания, недовес отмечается в Комсомольске-на-Амуре, Тульской области, Башкирии. В некоторых магазинах этих регионов хлеб оказался на 50-70 грамм легче. Причем речь идет как об изделиях в упаковке, так и без неё.

Как рассказала гендиректор по качеству Тульского хлебокомбината Марианна Дубцова, нормы, установленные ГОСТами на хлеб и хлебобулочные изделия, допускают весьма значительные отклонения по весу. "То есть заявленный вес булки в 350 граммов может по факту вполне законно оказаться 310 граммами", — пишет РГ.

Однако председатель Ассоциации по защите прав потребителей Пензенской области Лидия Сидорова утверждает, что информация на этикетке должна соответствовать фактической массе продукта. Эксперт рекомендует покупателям быть внимательнее и не давать себя обманывать.