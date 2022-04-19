МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Средний размер потребительского кредита в России в марте упал в 1,4 раза — до 138,4 тысячи рублей, что является минимальным уровнем за более чем семь лет, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Сбербанк выдаст предприятиям льготные кредиты на 150 миллиардов рублей

По данным компании, в прошлом месяце банки сократили размер выдаваемых потребкредитов в среднем на 43,5%, или 106,7 тысячи рублей, до 138,4 тысячи рублей.

"Максимально близкий к текущему уровню размер средней суммы потребительских кредитов отмечался более 7 лет назад и колебался на уровне 150-170 тысяч рублей", — прокомментировал ситуацию глава "Эквифакса" Олег Лагуткин. Более ранней статистики у компании нет.

Снижение среднего размера потребительского кредита связано исключительно с корректировкой кредитных и лимитных политик кредиторами, которые в своих решениях в настоящее время руководствуются больше задачей сохранения средств вкладчиков, чем удовлетворения требований заемщиков, считает Лагуткин.

Одновременно в марте резко сократился срок выдачи потребительских кредитов — на 7 месяцев, до 2 лет и одного месяца. Последний раз близкие к текущим сроки наблюдались в конце 2019 года.