МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Французско-американская косметическая компания Coty заявила, что на фоне событий на Украине приняла решение приостановить деятельности в России, передает агентство Рейтер. Компания EDF приостанавливает работу представительства в России

Согласно заявлению компании, на долю Россию пришлось чуть более 3% продаж в финансовом 2021 году, которые составили 4,63 миллиарда долларов. Производитель косметических брендов считает, что решение уйти с российского рынка не повлияет на доходы в 2022 финансовом году.

Coty производит и продает парфюмерию, косметику, средства по уходу за кожей. В ее портфолио входят такие бренды люксовой косметики, как Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloé, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs, Miu Miu и Tiffany & Co. Кроме того, компания владеет брендами масс-маркета — Max Factor, Rimmel.