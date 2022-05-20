МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Магазины испанского бренда Zara, принадлежащего холдингу Inditex, могут возобновить работу в России. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на собственные источники. McDonald's нашел покупателя своего российского бизнеса

Издание сообщает, что Zara может вернуться под другим брендом, как это планируется на данный момент с сетью общественного питания "Макдоналдс" и ювелирным домом Pandora.

Отмечается, что компания рассматривает возможность возобновления торговли на российском рынке с помощью партнера или путем оформления бизнеса на другое юридическое лицо. Первый вариант решения вопроса затруднен небольшим количеством партнеров. В том же случае, если сделка состоится, магазины обретут новое созвучное название, но на ассортимент это не повлияет.

Тем не менее глава Союза торговых центров Булат Шакиров отметил, что официально представители Zara не уведомляли о скором открытии магазинов.