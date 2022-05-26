МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Подорожание соли в марте-апреле стало самым резким за последние 16 лет, с "соляного кризиса" 2006 года. Об этом сообщает РБК. Россиянам объяснили, почему рубль укрепляется вопреки всему

В марте этого года стоимость один килограмм соли в магазинах выросла в среднем на 23% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года — с 13,8 до 17,07 рублей, как следует из данных Росстата. В апреле социально значимый продукт подорожал год к году еще более сильно — почти на 32%: с 13,9 до 18,3 руб. за 1 кг.

Последний раз продукт дорожал за один месяц больше чем на два рубля во время так называемого соляного кризиса 16 лет назад. В начале 2006 года, как сообщал тогда "Коммерсант", цены на соль в ряде регионов выросли с 5-6 до 50 рублей за один килограмм на фоне слухов о прекращении поставок с Украины из-за конфликта вокруг цен на газ (на долю украинской соли в то время приходилось 40% российского рынка). По данным Росстата, в феврале 2006 года соль подорожала по сравнению с предыдущим месяцем в среднем сразу на 58% — с 5,1 до 8,8 рублей за один килограмм. Месячные запасы соли в некоторых регионах скупили за несколько дней, торговые сети вводили ограничения на продажу в одни руки. После того, как ФАС провела проверку производителей и розницы, она пришла к выводу, что причиной "соляного кризиса" стали… сами потребители, ажиотажно скупавшие соль на фоне недостоверной информации о ее нехватке.

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС ПОДОРОЖАЛА СОЛЬ?

В Минпромторге зафиксированный Росстатом рост цен также объяснили повышенным спросом, который в конце февраля — марте 2022 года наблюдался на товары длительного хранения, в том числе и на соль. Но сейчас люди закупились впрок и продажи таких товаров находятся на обычном уровне, уверяет представитель министерства. Он подтвердил, что на данный момент "соль в достаточном количестве присутствует на полках".