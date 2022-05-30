МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Рост числа открываемых новых кафе и ресторанов в России фиксируется с начала года, однако есть большая вероятность того, что к концу года точки общепита будут закрываться в большом количестве, рассказали РИА Новости аналитики экосистемы продуктов для бизнеса "Контур". Эксперт оценил долю McDonald's на российском рынке общепита

"Сейчас не стоит ждать существенных изменений в динамике открытий организаций в отрасли общепита, они будут заметны ближе к концу года: к октябрю-ноябрю мы прогнозируем массовые закрытия на рынке", — рассказал аналитик данных компании Владимир Савельев.

Он отметил, что с января по май 2022 года фиксировался рост количества организаций в отрасли общепита. "Рынок успел адаптироваться к ковидным ограничениям, оправиться и выйти на допандемийный уровень. Количество открытий предприятий превосходит количество закрытий, можно сказать, что владельцы не спешат сворачивать бизнес, а выжидают, наблюдают за дальнейшим развитием событий. Подобный эффект наблюдался во время первого коронавирусного локдауна, но в тот раз число ликвидаций все-таки преобладало над числом регистраций", — объяснил Савельев.

Руководитель направления автоматизации малого и среднего бизнеса компании Михаил Добровольский в свою очередь отметил, что "число предприятий росло в среднем на 1%, процент несущественный, мы ожидаем, что к концу 2022 года перевес в ту или другую сторону будет более заметен".

"Заведения адаптируются к новым условиям, это задает несколько трендов развития отрасли: импортозамещение, СБП, отказ от бумаги, удержание клиентов. Ищут отечественные продукты, которыми можно заменить импортные, ищут новых поставщиков, а с проверенными контрагентами договариваются о рассрочке и скидках. Интересно, что заведения начали организовывать совместные закупки, чтобы сэкономить на доставке", — рассказал эксперт.

По его словам, для отрасли в 2022 году по сравнению с 2021 годом характерно снижение как числа открытий, так и числа закрытий. "Общее снижение числа открытий и закрытий — эффект при котором бизнес затаился и ожидает дальнейшего развития событий. Подобный эффект наблюдался во время первого коронавирусного локдауна. Впрочем, в тот раз число ликвидаций все-таки преобладало над числом регистраций. Существенных изменений в динамике количества предприятий можно ждать ближе к концу года", — заключил Савельев.