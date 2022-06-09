МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Ретейлер "ВкусВилл" приостановил планы по IPO на зарубежных рынках на фоне текущей экономической ситуации и санкций против России, компания и сама способна работать эффективно, заявила РИА Новости управляющая единой концепцией торговой сети Алена Несифорова. "Вкусвилл" планирует отказаться от статуса публичной компании

В начале апреля ретейлер заявлял, что проведет внеочередное собрание акционеров, на котором рассмотрит вопросы об отказе от статуса публичной компании и отказе от увеличения уставного капитала за счет размещения дополнительных акций. При этом в компании заявляли, что не исключают возможности проведения IPO даже при возможном отказе от допэмиссии акций. "ВкусВилл" планировал провести IPO на американской бирже NASDAQ, а также листинг в Москве.

"Про IPO сейчас уже говорить неактуально – ни на NASDAQ, ни на каком другом иностранном рынке, потому что мы видим, что там происходит. Мы поставили IPO на паузу, потому что когда мы планировали IPO, мы хотели привлечь деньги, чтобы активно развивать онлайн, построить еще больше дарксторов, еще больше рекламы. Но изменившаяся ситуация заставила компанию вернуться к обычной стратегии, сейчас мы понимаем, что мы можем быть сами эффективными. Пока мы точно туда не смотрим, этот год мы хотим поработать сами", — сказала Несифорова.

По ее словам, компания будет продолжать развиваться за счет собственных средств, без субсидий и займов.

"ВкусВилл" основан в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. По состоянию на июнь 2022 года включает в себя 1300 магазинов в 62 городах России и 121 даркстор, в торговой сети работает почти 30 тысяч сотрудников. Выручка ритейлера в 2021 году составила 162,19 миллиарда рублей без НДС, что на 42,3% выше, чем в 2020 году.

В октябре 2021 года операционная структура сети магазинов "ВкусВилл" стала публичным акционерным обществом — ПАО "ВкусВилл". 67% акций принадлежит Андрею Кривенко, 20% — топ-менеджменту компании и 13% — фонду Baring Vostok.