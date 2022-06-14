МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Товары бренда Zara, входящего в группу Inditex, стали доступны для заказа на Wildberries, сообщает корреспондент РИА Новости. Ещё один из ранее ушедших брендов стал доступен для заказа на Wildberries

Отмечается, что в качестве продавца выступает сам маркетплейс, на продажу выставлена одежда для взрослых и детей, а также обувь и аксессуары.

Как сообщили в пресс-службе российского ретейлера, вся продукция является оригинальной, она обладает высоким качеством. "Мы осуществляем закупки товаров, которые продаются непосредственно от Wildberries, только напрямую от производителей или от официальных дистрибьюторов", — говорится в сообщении.

Ранее на Wildberries появились оригинальные товары бренда Massimo Dutti и Pull&Bear, которые также выходят в группу Inditex. В начале марта руководство группы приняло решение о временной приостановке деятельности в России, объяснив это отсутствием возможностей для обеспечения непрерывности операций. Ранее гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас заявлял о желании компании вернуться в РФ "как только это станет возможным".