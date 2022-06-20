МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Топ-менеджер французского продовольственного гиганта Danone сообщил агентству Reuters, что компания с целью снижения расходов сокращает ассортимент товаров, которые она продает ретейлерам. Это значит, что любители йогуртов в будущем могу лишиться некоторых вкусов или размеров упаковок, к которым они привыкли. Bloomberg: на Западе начинается тотальный дефицит популярных продуктов

Супермаркеты и производители пакетированной продукции с трудом пытаются справиться с ростом расходов, так как целый ряд продуктов — от сырой нефти до бумажной упаковки — становится все дороже из-за вызванного пандемией длительного кризиса в перевозках и событий на Украине.

Стремительно разгоняющаяся инфляция также означает, что покупателям приходится затягивать пояса. Ранее в этом году некоторые продовольственные магазины были вынуждены убрать продукты с полок, поскольку больше не могли себе позволить продавать их.

Эти факторы побуждают одного из ведущих мировых производителей продовольственных товаров пересмотреть то, как он продает свои самые популярные продукты, которые варьируются от линейки йогуртов Activia до воды Evian.

"Сейчас отмечается динамичная инфляция, особенно в Европе, и нам нужно привыкать к этому", — считает Айла Зиз, глава Danone по международным продажам.

Компания сокращает так называемые "единицы складского учета" (SKU). Это значит, что в некоторых супермаркетах будет меньше вариантов продуктов Danone в плане вкусов и размеров, пояснила она. Путин оценил слова западных лидеров про "путинскую инфляцию"

Ограничение числа SKU, вероятно, поможет сократить расходы на вид товара, говорит Зиз, добавляя, что Danone пересматривает "весь свой портфель" по каждому клиенту, чтобы определиться, от каких SKU стоит отказаться.

Компания не собирается полностью убирать с рынка какую-либо продуктовую линейку, она лишь упрощает ассортимент, то есть отказывается от некоторых вариантов товаров, чтобы удешевить для ретейлеров складское хранение и управление менее крупными и сложными запасами. Например, супермаркеты теперь смогут направлять меньше средств на хранение, отслеживание и транспортировку продукции.

Зиз не уточнила, о каких линейках идет речь. "Это не глобальное сокращение каких-либо продуктов", — отметила она.

Мария Кастровьехо, старший аналитик Rabobank Research, считает, что эти меры оправданы для компаний, пытающихся повысить эффективность. Многие фирмы прибегли к аналогичным мерам в начале пандемии COVID-19.

"Если компания выпускает множество небольших партий разных товаров, у нее будет больше сбоев, ей необходимо искать больше ингредиентов", — сказала она.

Danone хочет "остаться конкурентоспособной", поэтому не отказывается от промомероприятий, просто будет продавать меньше видов продукции, что также поможет ей сэкономить на логистических расходах.

По словам Зиз, Danone также вкладывает средства в программное обеспечение, которое помогает ей точнее оценивать продукты и понимать какой ценовой уровень будет приемлем для потребителей.