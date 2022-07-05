МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Yum! Brands ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC местному оператору, после этого полностью покинет Россию, говорится в сообщении компании. Burger King и KFC перешли на российские лимонады

"Yum! находится на продвинутой стадии передачи прав собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и права франшизы, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору", — говорится в пресс-релизе.

Компания уточняет, что после завершения сделки с KFC, Yum! Brands намерена полностью уйти из России.

Ранее, 9 марта, компания сообщила о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих KFC. Во всей сети KFC в России более 1,1 тысячи ресторанов, при этом собственных — 70. Yum! Brands также заявила, что завершила передачу прав собственности на все франчайзинговые активы Pizza Hut местному оператору, который проводит ребрендинг ресторанов.