МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Магазины re:Store в июне в рамках параллельного импорта начали ввозить в Россию продукцию Apple, в первую очередь iPhone и MacBook, сообщили РИА Новости в Inventive Retail Group, управляющей розничными сетями re:Store, Nike, Street Beat, Lego. Минпромторг скорректировал перечень товаров для параллельного импорта

Россия попала под жесткие западные санкции после начала в феврале спецоперации по демилитаризации Украины, множество компаний приостановили поставки своей продукции в страну. В частности, Apple остановила поставки еще в марте. Власти РФ разрешили на 2022 год параллельный импорт, то есть ввоз товаров в страну без согласия правообладателей. Перечень такой продукции был утвержден Минпромторгом в мае, продукция Apple в него вошла.

"Сеть магазинов re:Store делает все возможное, чтобы обеспечить полный ассортимент товаров, которые клиенты привыкли видеть в магазинах сети. На сегодняшний день в магазинах представлена техника как ввезенная до марта 2022 года, так и техника, которая была привезена на территорию РФ в июне 2022 года. Это касается в первую очередь iPhone и MacBook", — сообщили РИА Новости в Inventive Retail Group.

Подтверждают ввоз продукции Apple по параллельному импорту и маркетплейсы. "На Wildberries уже начались продажи MacBook, ввезенных по параллельному импорту", — сообщили в пресс-службе маркетплейса.