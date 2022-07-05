Эксперты: KFC не сможет продать рестораны по сценарию McDonald's из-за недостаточно широкой сети
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Сеть ресторанов KFC в России не сможет продать бизнес по "сценарию" McDonald's, так как компания не владеет такой же широкой сетью заведений, заявили РИА Новости представители ресторанной отрасли России.
Yum! Brands находится на продвинутой стадии передачи прав собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и права франшизы, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору. Об этом компания сообщила во вторник, уточнив, что после завершения сделки с KFC, Yum! Brands намерена полностью уйти из России.
"Если McDonald's продавал свои рестораны и было понятно, что будет крупная сделка, то у KFC всего 70 собственных точек. Непонятно, что они будут продавать. Они вряд ли смогут заставить франчайзеров (в РФ насчитывается больше 30 владельцев мастер-франшизы — ред.) поменять товарный знак и за свой счет сделать реорганизацию. В сообщении могут быть как реальные намерения KFC продать бизнес, так и намеренное публичное заявление", — сказал омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
Согласился с мнением, что решение компании может быть продиктовано политическими мотивами и глава Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров. "Кто купит бизнес — это второстепенный вопрос. Скорее всего будут договоренности, чтобы максимально безубыточно выйти из этой ситуации. И даже не думаю, что будет рассматриваться вопрос возврата. Если McDonald's оставил за собой такое право, то KFC вряд ли пойдет на это", — сказал он.
Ранее, 9 марта, компания сообщила о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих KFC. Во всей сети KFC в России более 1,1 тысячи ресторанов, при этом собственных — 70.
https://1prime.ru/consumer_markets/20220705/837390861.html