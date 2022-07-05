МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Сеть ресторанов KFC в России не сможет продать бизнес по "сценарию" McDonald's, так как компания не владеет такой же широкой сетью заведений, заявили РИА Новости представители ресторанной отрасли России. Владелец KFC ведет переговоры о продаже ресторанов в России

Yum! Brands находится на продвинутой стадии передачи прав собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и права франшизы, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору. Об этом компания сообщила во вторник, уточнив, что после завершения сделки с KFC, Yum! Brands намерена полностью уйти из России.

"Если McDonald's продавал свои рестораны и было понятно, что будет крупная сделка, то у KFC всего 70 собственных точек. Непонятно, что они будут продавать. Они вряд ли смогут заставить франчайзеров (в РФ насчитывается больше 30 владельцев мастер-франшизы — ред.) поменять товарный знак и за свой счет сделать реорганизацию. В сообщении могут быть как реальные намерения KFC продать бизнес, так и намеренное публичное заявление", — сказал омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

Согласился с мнением, что решение компании может быть продиктовано политическими мотивами и глава Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров. "Кто купит бизнес — это второстепенный вопрос. Скорее всего будут договоренности, чтобы максимально безубыточно выйти из этой ситуации. И даже не думаю, что будет рассматриваться вопрос возврата. Если McDonald's оставил за собой такое право, то KFC вряд ли пойдет на это", — сказал он.

Ранее, 9 марта, компания сообщила о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих KFC. Во всей сети KFC в России более 1,1 тысячи ресторанов, при этом собственных — 70.