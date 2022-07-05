МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. В российском парламенте рассмотрят возможность расширить бесплатное питание и на старшеклассников, пишет "Парламентская газета".

Депутаты и сенаторы изучат, как в новом учебном году в школах будет исполнен принятый недавно закон об обеспечении бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов, и, если потребуется, дополнят его. Следующим шагом будет вопрос обеспечения бесплатным питанием учеников старших классов, однако к нему стоит серьезно подготовиться, отмечает издание.

Напомним, что ученики начальных классов должны получать бесплатное горячее питание в школе в соответствии вступившим в силу в 2020 году законом. Учащимся школ с ограниченными возможностями здоровья и вовсе положено обеспечение двухразовым питанием за счет бюджета, и сейчас законотворцы уточнили этот вопрос.

Ранее, пояснила изданию представитель Совета Федерации Ирина Рукавишникова, это было прописано в документе недостаточно четко. Из-за этого где-то кормили только детей, которые постоянно проживали в школе по системе интерната, где-то выдавали сухой паек, где-то заменяли денежной компенсацией. Сейчас, вне зависимости от того, по какой системе учится ребенок-инвалид — в интернате, общей школе или на домашнем обучении — право на обеспечение бесплатным питанием либо замену на компенсацию четко прописано.

Следующим для работы законодателей станет вопрос бесплатного питания в школах старших классов.

Как отметила в беседе с изданием глава комитета нижней палаты парламента по просвещению Ольга Казакова, в регионах, где горячее питание учащихся младших классов организовано на хорошем уровне, получают исключительно благодарность со стороны родителей. В обществе существует запрос на распространение этой нормы и на учащихся старших классов. Для этого, отметила спикер, Совфеду необходимо провести анализ возможностей школьных пищеблоков; понять, как можно организовать горячее питание по сменам, обеспечить логистику продуктов и блюд. "Это большая работа, о сроках которой говорить пока рано", — объяснила депутат.