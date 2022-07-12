МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Роскачество совместно с Росаккредитацией запускает "рейтинг доверия" онлайн-площадка, чтобы помогать покупателям в выборе площадки, а также с целью борьбы с контрафактной продукцией, сообщил глава Роскачества Максим Протасов. Wildberries запустил автоматизированную систему борьбы с контрафактом

В ходе Всероссийского форума аккредитованных лиц Протасов заявил, что совместно с руководством Росаккредитации "мы приняли рещение об учреждении рейтинга — "рейтинга доверия "онлайн-площадкам".

По его словам, рейтинг будет включать в себя стандартизированную систему оценки, содержащую более 30 критериев. Среди них — безопасность и качество товаров, технологичность площадок, безопасность персональных данных и другие.

Он также отметил, что оборот контрафактной продукции, реализуемый через интернет, только за 2021 год составил порядка 525 миллиардов рублей. А количество онлайн-заказов выросло более чем в два раза за год.

На прошлой неделе замглавы департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России. При этом он отметил, что компания готова создать автоматизированную систему для пресечения продаж через свою площадку контрафакта и фальсификата, которая сможет выявлять использование чужих товарных знаков, а также вести постоянный онлайн-мониторинг продукции.

После этого пресс-служба маркетплейса сообщила РИА Новости, что площадка запустил автоматизированую систему для борьбы с контрафактом: теперь такие объявления будут удаляться после анализа на основе искусственного интеллекта.