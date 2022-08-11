МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Спрос россиян на доставку продуктов в мае-июле по сравнению с началом года вырос почти на треть, говорится в исследовании платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments (сервис входит в группу Cloud), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Bloomberg: цены на продукты в США показали максимальный рост с 1979 года

"По сравнению с соответствующим периодом начала года, в мае-июле 2022 года онлайн-спрос на продукты и товары первой необходимости с доставкой вырос на 26%, при этом транзакций стало больше на 21%, а средняя сумма онлайн-покупки выросла на 4%, до 2 507 рублей", — подсчитали специалисты, сравнив онлайн-продажи в период с 1 января по 2 апреля и с 1 мая по 31 июля 2022 года.

По их мнению, рост онлайн-покупок продуктов в летний период связан, прежде всего, с расширением географии доставок, которая гибко подстраивается под сезонное перемещение потребителей за город (на дачи, в загородные дома отдыха и так далее). И люди все чаще предпочитают заказывать все необходимое с доставкой в загородные дома, а не привозить самостоятельно, как это было принято раньше.

Кроме этого, вполне реальной стала доставка к местам отдыха россиян: на пляжи, в парки и даже к поездам дальнего следования, когда путешественники оформляют заказ с доставкой к определенному вагону на ближайшей крупной станции.

В топе продуктов, которые чаще всего заказывают летом, по данным авторов исследования, оказалось мороженое и молочные продукты, питьевая вода и прохладительные напитки, арбузы и дыни, фрукты, охлажденное мясо и птица. Чаще всего продукты с доставкой на дом заказывают клиенты из Московской и Ленинградской областей, а также Краснодарского края.