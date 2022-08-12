МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Смартфоны французского бренда Wiko поступили в продажу в магазины "М.Видео-Эльдорадо", "Мегафон" начнет его продажи до конца августа, в то время как другие ретейлеры работают над расширением ассортимента за счет китайских брендов, рассказали РИА Новости в этих компаниях. Специалист объяснил, почему опасно заряжать телефон под подушкой

"Группа "М.Видео-Эльдорадо"… выводит на российский рынок популярный французско-китайский бренд Wiko. Первой доступной моделью новой марки на отечественном рынке станет смартфон Wiko Т3 в ценовом сегменте 10-15 тысяч рублей, осенью ретейлер добавит ещё три модели смартфонов, а также наушники и аксессуары", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ретейлера.

В "Мегафоне" анонсировали, что новый смартфон Wiko Т3 появится в розничной сети мобильного оператора до конца августа. По словам руководителя департамента "Телеком" "М.Видео-Эльдорадо" Никиты Тихвинского, выход европейского производителя на российский рынок "подтверждает постепенную стабилизацию российского рынка смартфонов".

Кроме того, в магазинах "Ситилинка" сейчас представлены новые китайские бренды смартфонов CoolPad и OUKITEL, работает над расширением ассортимента и МТС, там также отметили, что доля продаж китайских смартфонов на российском рынке выросли с 50% в январе до 85% в июле. Юрист рассказал, что ни в коем случае нельзя публиковать в соцсетях

По словам замглавы центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслана Пермякова, дефицита смартфонов и электроники на российском рынке сейчас нет. "Все спокойно закрывают китайские компании. Лидеры — MI, Huawei, но и других достаточно. "Топовая" техника чуть подорожала, но тоже в наличии", — отметил он.

Французский бренд Wiko был основан в 2011 году в Марселе, с 2017 года принадлежит Tinno Mobile Technology, продается более чем в 35 странах Европы, Африки, Ближнего Востока и остальной Азии. Wiko занимает шестое место по продажам в Западной Европе и входит в топ-5 на своём основном рынке – во Франции.