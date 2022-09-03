БЕЛГРАД, 3 сен — ПРАЙМ. Поставки вина из Сербии в Россию и интерес российских компаний к сербской продукции выросли с начала санкционного кризиса в феврале-марте, заявил РИА Новости менеджер по экспортным продажам крупнейшего винопроизводителя Rubin Бранко Томич. Во Франции предрекли рост цен на вина урожая 2022 года из-за засухи

В крупнейшем Белградском выставочно-ярмарочном комплексе в четверг состоялось открытие выставки вина и продуктов питания Wine Vision by Open Balkan с участием около 400 производителей из 22 стран, в том числе государств ЕС, Австралии, Аргентины, Южной Африки, США.

Один из крупнейших стендов ярмарки с 1 по 4 сентября принадлежит Rubin из города Крушевац, которая обрабатывает 1,2 тысячи гектаров виноградников в центральной Сербии.

"Мы сотрудничаем с Россией со времен Советского Союза, перерывов не было. Что касается нынешних поставок, сейчас все функционирует отлично. Грузовики идут из Сербии в Польшу, из Польши в Белоруссию, оттуда в Россию без проблем. Даже удается образцы продукции отправлять через Латвию в Россию", — заявил представитель компании по работе с РФ агентству.

"Сейчас у нас два покупателя в России: один многолетний – Wineland из Москвы, и с начала кризиса в феврале появился новый партнер – "Метелица-Плюс" из Ярославля. Первые закупают объемы для потребностей своих торговых точек в Москве, а вторые с весны уже заказали 4 полных фуры с пятью видами столовых вин. Также недавно контактировали сеть "Магнит" и SVAM Group", — отметил Томич. Ритейлеры попросили разрешить иностранным перевозчикам ввоз алкоголя

Он отмечает, что сотрудничество с большими компаниями из России требуют напряженных переговоров и усилий от сербских производителей в связи с с объемами и динамикой ожидаемых поставок. По его словам, на выставке обращаются все новые представители российских и международных фирм-покупателей.

"Год еще не завершился, но наша проекция до конца года по объему поставок в Россию – между 150 и 200 тысячами евро, что вообще-то не очень много для нас и РФ. Это около 100-120 тысяч литров продукции, примерно 100 тысяч бутылок. В основном это вино, а также "Виньяк", известный с советских времен, и "Препеченица" – крепкий сливовый дистиллят двойной перегонки. У нас огромные объемы производства – 25 миллионов бутылок в год, но весь российский рынок наполнить не можем, зато напоим несколько бульваров в Москве", — сказал собеседник агентства.