МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Продажи смартфонов в России в августе выросли до максимума с весны, при этом лидерами спроса остаются китайские телефоны, сообщает ретейлер "М.Видео-Эльдорадо". Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов

"В июле-августе мы видим восстановление покупательского интереса, в том числе к категории смартфонов после пика инвестиционного спроса в феврале-марте. По нашей оценке, штучные продажи категории в августе превысили объемы по отдельности каждого из трех предыдущих месяцев… Лидер рынка по-прежнему Xiaomi", — говорится в сообщении. "Продажи смартфонов в РФ в августе достигли максимума с весны", — добавляется там же.

Так, в августе относительно июля продажи выросли примерно 20%. Наибольшим спросом пользовались девайсы в ценовом диапазоне от 10 до 30 тысяч рублей, также остаются востребованы и флагманы. Кроме Xiaomi, в топ вошли Realme, Samsung и Apple и Tecno.

"Росту активности способствует стабилизация и широта ассортимента, как по китайским, так и известным брендам, ценовая привлекательность, а также сезон подготовки к новому учебному году, когда традиционно растет интерес к моделям из базового и среднего ценового диапазона", — добавляется в сообщении.

Эту тенденцию подтвердили РИА Новости и в "Ситилинке". "С начала весны август — пиковый месяц по продажам смартфонов. Например, продажи смартфонов в августе по сравнению с июлем выросли на 30% в штучном выражении. Среди брендов наиболее популярными стали Xiaomi и Realme", — сообщила пресс-служба ретейлера.