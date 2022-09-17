МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Спрос на декоративную косметику в России за год вырос в разы, при этом больше всего увеличились продажи тинтов для губ и тональных средств, следует из данных маркетплейса Wildberries, с которыми ознакомилось РИА Новости. Названы функции, которые нужно отключать на телефоне

"По данным исследования аналитической службы Wildberries, в августе и первые 2 недели сентября 2022 года россиянки приобрели на 213% больше тональных кремов, чем годом ранее, помад — на 95%, а тинтов для губ — на 563%", — говорится в материалах.

При этом продажи туши за год выросли на 117%, жидкой подводки — на 138%, пудры — на 105%, теней в штуках — на 74%, красок для бровей — на 63%, румян — на 38%.

"Чтобы сделать еще больший акцент на глазах, россиянки активно приобретали средства и инструменты для наращивания ресниц: накладные ресницы (+337%), клей для накладных ресниц (+41%), пинцеты для наращивания ресниц (+128%), удалители для накладных ресниц (134%)", — добавляется в исследовании.

Кроме того, вырос спрос и на уходовую косметику: продажи патчей выросли на 59%, кремов — на 91%, а мицеллярной воды — на 81%.

В период кризиса женщины не могут позволить себе дорогих покупок вроде сумочек или туфель, но компенсируют это, приобретая больше косметики, в частности, губной помады.

Аналитики впервые обратили внимание на "Эффект губной помады" во времена Великой депрессии в США в 1930-х годах, когда продажи косметики взлетели на фоне падения промышленности и экономики в целом.