МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Сезонная дефляция завершится в России к октябрю, при этом по итогам года темпы роста цен будут в районе 13%, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. Во Франции предсказали десятикратный рост цен на электричество в Европе

"Сезонная дефляция, скорее всего, закончится к октябрю. Однако мы ожидаем некоторого усиления инфляции на фоне высоких госрасходов и эффекта от летней индексации зарплат и пенсий в бюджетном секторе. По итогам года инфляция будет в районе 13%", — сказала аналитик в интервью в преддверии международного банковского форума "Банки России – XXI век".

При этом, по словам Чекуровой, к целевому уровню годовые темпы роста цен вернутся не раньше 2024 года. "Однако существуют аргументы в пользу того, что 4% — цель, а не догма, и не следует стремиться к этому уровню во что бы то ни стало", — добавила она.

Росстат в августе третий месяц подряд фиксировал дефляцию в РФ: в прошлом месяце она ускорилась до 0,52% с 0,39% и 0,35% в июле и июне соответственно. В годовом выражении рост цен в августе замедлился до 14,3% с 15,1% в июле. По данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 14,06% на 12 сентября с 14,08% неделей ранее.

Банк России в прошлую пятницу снизил прогноз по инфляции в стране в 2022 году до 11-13% с 12-15%, при этом в 2023 году по-прежнему ждет ее на уровне 5–7% и возвращение к 4% в 2024 году. В то же время глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что годовая инфляция в России в первом полугодии 2023 года может временно опуститься ниже цели в 4% из-за эффекта высокой базы.

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