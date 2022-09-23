МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Российские ритейлеры в полном объеме обеспечены запасами соли: запасов на складах достаточно, идут регулярные поставки, сообщил РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Индексацию тарифов ЖКУ для населения перенесли на 1 декабря 2022 года

"Торговые сети в полном объеме обеспечены запасами соли. Поставки идут регулярно, ассортимент постоянно пополняется и запасов на складах достаточно", — сообщил Караваев.

Издание РБК ранее в пятницу сообщило, что ограничения на железнодорожной инфраструктуре, которые планирует ввести Казахстан, могут "грозить остановкой производства и поставок с месторождения "Руссоли", крупнейшего российского производителя соли". Месторождение "Руссоли" расположено в Оренбургской области, а ближайшую к нему железнодорожную станцию обслуживает железнодорожная администрация Казахстана.

Позже в пресс-службе РЖД заявили РИА Новости, что временные ограничения на прием порожних полувагонов введены Казахстаном, а со стороны РЖД ограничений нет. РЖД объяснили это тем, что временная мера введена до нормализации ситуации с избытком порожних полувагонов на сети КТЖ ("Казахстан Темир Жолы", национальный оператор железных дорог Казахстана).