МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Россияне стали все чаще отдавать предпочтение винам в нестандартных тарах, в частности в "полубутылках" объемом 0,375 литра, сообщили в Роскачестве. В Роскачестве заметили изменения в алкогольных предпочтениях россиян

"Российские потребители стали чаще отдавать предпочтение отечественным винам в нестандартных форматах тары – стеклянных бутылках объемом 1,5 литра – "магнумах" и 0,375 литра – "полубутылках". Так, объем производства тихого вина в "магнумах" вырос в 2021 году до 4,3 миллиона литров, тогда как годом ранее выпускалось 2,76 миллиона литров вина в таре такого объема. Еще более активно растет выпуск вина в "полубутылках". За 12 месяцев 2021 года было выпущено 465 тысяч литров вина в таре такого типа – вдвое больше, чем годом ранее", — отметили в ведомстве.

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева напомнила, что в "полубутылках" встречаются тихие вина компании "Фанагория", такой формат развивается и в сегменте игристых вин. В свою очередь чаще всего полуторалитровые бутылки игристого вина представлены под брендом "Шато Тамань".

По словам экспертов, доля нестандартных типов тары в общем объеме рынка пока составляет около двух процентов, но она стабильно растет. "Большая бутылка воспринимается потребителем как более солидный продукт. Она может быть востребована и для подарков, и как атрибут праздничного мероприятия. При этом стоит "двойная" бутылка дешевле, чем две стандартных того же бренда", — подчеркнул руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

Кроме того, была проанализирована структура производства вин в больших бутылках по параметрам цвета вина и содержания сахара. Специалисты выявили, что в нише "премиума" чаще всего "магнумы" используются для бутилирования красных сухих вин с длительным потенциалом выдержки. Но в ценовой группе до 1000 рублей за бутылку картина иная. Там более трети всех сухих вин в "магнумах" — это белые вина, в категории полусухих вин все, что выпускается в "двойных" бутылках – это белое вино. В категории полусладких вин доля белого вина в бутылках 1,5 литра составляет не менее половины от общего объема производства.

Буняева добавила, что при выборе вина необходимо помнить об отсутствии связи между форматом упаковки и качеством содержимого. Качественные вина в больших бутылках могут дольше и интересней развиваться в процессе выдержки, приобретать новые свойства вкуса и аромата, но вряд ли стоит долго хранить недорогое полусладкое белое вино, ожидая, что оно улучшится с возрастом, подытожила эксперт.