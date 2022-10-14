МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Продажи нового iPhone 14 в России в текущем году снизились в 4 раза по сравнению с продажами iPhone 13 в прошлом году из-за отсутствия гарантии от Apple и высоких цен, сообщил РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Россияне стали меньше тратить на новые смартфоны

По его словам, ничего нового в новых моделях нет, кроме того, "закончился официальный рынок, так как в РФ параллельный импорт".

"То есть, это отсутствие гарантии от Apple, и мы видим, что нет trade-in и рассрочки с нормальными условиями. Исходя из этого мы получаем достаточно вялые продажи. Ну, и плюс это все дорого для потребителей. Изменилась концепция, люди стали более рациональными, поэтому продажи упали в четыре раза. В целом рынок очень-очень сильно изменился", — заявил Муртазин.

По данным Tele2, в 2021 году в первые четыре недели после релиза в сети мобильного оператора было зарегистрировано в 3,5 раза больше смартфонов iPhone 13, чем iPhone 14 в первый месяц после начала продаж модели. Сбербанк предупредил о новой схеме телефонных мошенников

В то же время в магазинах МТС, при сравнении числа зарегистрированных в сети iPhone 14 и iPhone 13 с 16 сентября по 12 октября 2022 и 2021 года, количество iPhone последнего поколения уменьшилось в 2,5 раза.

Apple 7 сентября представила базовые iPhone 14, в том числе iPhone 14 Pro, и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном. Телефоны представлены в пяти цветах и оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. Старт продаж стандартных версий в Америке был назначен на 16 сентября. Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил РИА Новости, что новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту.