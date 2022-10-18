МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Представитель компании "Зара СНГ", российской структуры испанского ритейлера Zara, заявил в арбитражном суде Самарской области, что ритейлер планирует возобновить деятельность в России, поменяв юрисдикцию, следует из опубликованного определения суда. H&M начал закрывать магазины в России

"Заявитель ("Зара СНГ") указывает, что не уходит с российского рынка, планирует возобновить торговую деятельность, в настоящее время ответчиком предпринимаются действия для продолжения деятельности в Российской Федерации, включая изменение корпоративной структуры на юрисдикцию, которая не относится к недружественной", — говорится в судебном акте.

В нем также уточняется, что планируется "изменение логистических цепочек поставки товара взамен тех, на которые распространяются санкции".

Арбитражный суд в Самаре рассматривает иск ООО "Виктор и Ко Мега Парк", владельца нескольких крупных торговых центров, о взыскании с российской "дочки" Zara около 513 миллионов рублей. В эту сумму входит арендная плата, штрафы и убытки. Суд в сентябре по ходатайству истца арестовал счета ответчика в банках "Открытие", "Эйч-эс-би-си Банк (РР)", Росбанке и "Райффайзенбанке".

"Зара СНГ" попросила суд отменить обеспечительные меры. Свою просьбу ответчик мотивировал тем, что они были приняты, в том числе со ссылкой на публикации в СМИ о том, что "ответчик закрыл магазины в РФ, расторгает договоры аренды, вывез товар из арендованных магазинов". Как отмечает "Зара", подобные публикации не могут служить надлежащим доказательством, поскольку "является результатом деятельности журналистов, не являются источником официальной информации". В качестве опровержения этих доводов ответчик заявил о намерении возобновить торговлю в России.

Суд обеспечительные меры отменять не стал, указав, что "доводы ответчика о планируемом возобновлении деятельности носят предположительный характер, не подтверждены документально". На данный момент ни один из 63 магазинов Zara не возобновил работу, отметил суд.

Zara входит в испанскую группу Inditex. В России она была представлена магазинами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В начале марта руководство Inditex решило временно приостановить деятельность в РФ, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В конце апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что Inditex изучает возможности перенастройки логистики, чтобы вернуться на рынок РФ. До этого гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас говорил, что компания надеется вернуться в Россию, "как только это станет возможным".