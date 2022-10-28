МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Продажи зимних покрышек в октябре 2022 года по сравнению с сентябрем выросли на "Авито" на 70%, наиболее востребованными у россиян остаются шипованные шины, сообщили РИА Новости в компании. Эксперт объяснил резкое падение продаж iPhone 14 в России

"В октябре 2022 года число приобретенных покрышек выросло на 38% по сравнению с сентябрем. Количество покупок зимних шин выросло на 70% за месяц", — говорится в исследовании. Отмечается, что в октябре этого года продажи зимней шипованной резины в России выросли на 89% по сравнению с сентябрем, при этом 26% продаж составили новые шины. Нешипованные зимние покрышки в октябре покупали на 75% чаще по сравнению с предыдущим месяцем, на их долю пришлось 37% продаж. Продажи всесезонных шин (включены в статистику по зимним), которые популярны в южных регионах, снизились на 9%.

Наиболее популярными в России остаются шипованные зимние шины – в большинстве крупных городов России водители чаще делают выбор в пользу такой резины. Наибольший интерес к ним зафиксирован в Перми, Ижевске и Новокузнецке – доля продаж таких шин в городах превышает 78%.

Однако в некоторых населенных пунктах наблюдается противоположный тренд. Так, например, в Калининграде доля продаж нешипованных зимних покрышек составила 79% от общего числа продаж по региону. Также нешипованная зимняя резина пользовалась популярностью у водителей из Хабаровска и Владивостока – на долю таких покрышек пришлось 68% и 58% продаж соответственно.

Эксперты также выяснили, что наиболее востребованными на платформе являются покрышки от производителей Nokian Tyres, Bridgestone, Triangle, Cordiant и Yokohama. Доля продаж шин от Nokian Tyres в октябре 2022 года составила 24%, рост продаж за месяц составил 86%, от Bridgestone доля продаж составила 10%, рост — 64%, от Triangle доля продаж составила 9%, продажи за месяц выросли в два раза, от Cordiant доля продаж составила 7%, продажи за месяц от этого производителя также выросли в два раза, от Yokohama доля продаж составила 6%, рост продаж за месяц составил 77%.

"Каждый год сезон начинается в разное время, например, в прошлом году он начался в сентябре, а в этом, благодаря относительно теплой и сухой погоде — в октябре… Стоит отметить, что по сравнению с началом осени растет также и активность продавцов в сегменте — их число выросло на 15%, а количество предложений увеличилось за месяц на 14% и достигло значения в 1,7 миллиона объявлений", — прокомментировал руководитель категории "Запчасти и аксессуары" в "Авито" Александр Куроптев.