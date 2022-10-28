МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Россияне в осенний период начинают меньше потреблять розовые и игристые вина, отдавая предпочтение крепким напиткам и ликерным винам, сообщили РИА Новости в Роскачестве. Российские рестораторы сообщили о дефиците импортного пива

"Что касается выбора потребителем вин по категории цвета, ярко выраженная сезонная тенденция спроса здесь прослеживается только в розовых винах. В осенний период можно отметить снижение спроса на розовые и игристые вина и, скорее, увеличение потребления крепких напитков, включая ликерные вина", — приводятся в сообщении слова руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева.

Однако россияне, предпочитающие сухое вино, отдают ему предпочтение в любой сезон. "Казалось бы, логично предположить, что летом больше пьют сухих вин, а осенью переходят на полусладкие, однако специалисты торговых сетей таких переключений покупателей не отмечают. Если потребитель привержен сухим винам, он остается в этой категории вне зависимости от сезона… То же самое можно сказать и о покупателях недорогого полусладкого вина", — добавил Ставцев.

При этом в категории ликерных вин эксперты отмечают ежегодный традиционный пик продаж в апреле, связанный с пасхальными праздниками и ростом продаж кагоров. За этим пиком следуют спад на летние месяцы и последующий осенний рост. Путин рассказал, как решить проблему алкоголизма в России

Так, в 2022 году продажи крепких вин в сентябре составили 775 тысяч литров (в июне было продано на 220 тысяч литров меньше). "Высокий сезон" в сентябре-октябре наблюдается и по продажам коньяка — за первый осенний месяц 2022 года было продано 10,52 миллиона литров. Таким образом, рост продаж, по сравнению с летними месяцами, составил порядка 10%.

Кроме того, сезонные тенденции есть и на рынке тихого вина. За летним пиком продаж следует определенный спад спроса, однако по структуре потребления тихих вин по сахару значимых различий, связанных с сезоном, Роскачество не фиксирует.