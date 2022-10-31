МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Китайская телекоммуникационная компания Huawei может окончательно покинуть Россию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники. Выручка Huawei сократилась за девять месяцев

"Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в Россию и может окончательно уйти из страны, рассказали "Известиям" два источника, близких к разным сотовым операторам. Об этом же сообщил собеседник редакции, который работает в компании — крупном производителе смартфонов", — говорится в сообщении.

Кроме того, по словам источника издания, близкого к одному из мобильных операторов, технику китайский вендор также в Россию не ввозит. Другой источник газеты подтвердил, что Huawei действительно не поставляет сейчас свои устройства напрямую.

Газета со ссылкой на генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова сообщает, что "базовые станции для сотовой связи компания перестала поставлять еще весной".

"Некоторые единицы техники все еще продаются в официальном магазине бренда, но это остатки прежних поставок", — говорится в сообщении.

По его словам, отсутствие новых партий может привести к закрытию онлайн-магазина компании.

Huawei — один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования. В начале июня компания Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России.