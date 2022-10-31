МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Россияне начали чаще тренироваться дома, в связи с этим спрос на спортивный инвентарь в октябре вырос в разы, набирает популярность и спортивное питание, сообщили РИА Новости опрошенные ритейлеры. Спрос россиян на зарубежные путешествия вновь вырос

Так, на Wildberries спрос в штуках на спорттовары вырос в 2,3 раза.

"В октябре 2022 году спрос на спортивные товары на Wildberries в штуках вырос на 132% год к году. Отмечаем, что наши покупатели стали все чаще приобретать различный инвентарь для домашних тренировок", — сообщили там.

Так, на онлайн-площадке выросли продажи гантелей (плюс 85% год к году), спортивных ковриков для йоги и фитнеса (плюс 82%), эспандеров (плюс 84%) и скакалок (плюс 79%), а продажи тренажеров выросли на 63%.

"Для того, чтобы поддерживать форму, россияне также приобретают различное спортивное питание и добавки, например, жиросжигатели (плюс 272%), аминокислоты (плюс 112%) и протеин (плюс 79%), — добавили в пресс-службе Wildberries.

При этом на "Яндекс Маркете" зафиксировали активный интерес к тренажёрам.

"В октябре по сравнению с сентябрем на "Яндекс Маркете" почти в четыре раза выросли продажи вертикальных велотренажеров. Также выросли продажи разборных настраиваемых гантелей (79%) и виброплатформ для похудения (68%). Кроме того, на 74% выросли продажи протеиновых батончиков и на 30% протеинового печенья без сахара", — добавили там.