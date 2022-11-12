МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Цены на кофе из Колумбии вырастут в России со следующего года из-за проблем с урожаем, сообщил посол республики Эктор Аренас Нейра. Россиянам дали совет, когда закупать алкоголь на Новый год

"Действительно, в производстве кофе сейчас есть проблемы, связанные с урожаем в самых "кофейных" регионах Колумбии из-за тяжелой зимы", — рассказал он в беседе с РИА Новости.

По словам посла, урожайность сократится более чем на половину относительно показателей 2021 года. При этом производство арабики — основного для Колумбии сорта — уже упало на 22 процента.

Кроме того, рост цен подстегнет подорожание удобрений, трудности с логистикой, а также дефицит контейнеров, необходимых для перевозки кофейных зерен.

"Так что ожидается повышение цен кофе во всем мире, не только в России", — резюмировал дипломат.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.