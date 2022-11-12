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2022
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Россиян предупредили о подорожании кофе в новом году
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Цены на кофе из Колумбии вырастут в России со следующего года из-за проблем с урожаем, сообщил посол республики Эктор Аренас Нейра. "Действительно, в производстве кофе сейчас есть... ПРАЙМ, 12.11.2022
потребрынок, бизнес, новости, колумбия, рост цен, кофе, потребительский рынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Цены на кофе из Колумбии вырастут в России со следующего года из-за проблем с урожаем, сообщил посол республики Эктор Аренас Нейра.
"Действительно, в производстве кофе сейчас есть проблемы, связанные с урожаем в самых "кофейных" регионах Колумбии из-за тяжелой зимы", — рассказал он в беседе с РИА Новости.
По словам посла, урожайность сократится более чем на половину относительно показателей 2021 года. При этом производство арабики — основного для Колумбии сорта — уже упало на 22 процента.
Кроме того, рост цен подстегнет подорожание удобрений, трудности с логистикой, а также дефицит контейнеров, необходимых для перевозки кофейных зерен.
"Так что ожидается повышение цен кофе во всем мире, не только в России", — резюмировал дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.