МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Поставки мясной продукции из Колумбии в Россию выросли почти в два раза за год, сообщил РИА Новости посол Колумбии в РФ Эктор Исидро Аренас Нейра. Россиян предупредили о подорожании кофе в новом году

"Главная статья экспорта – это мясная продукция. Объем поставок этой продукции увеличивается, даже в этом году. А в целом экспорт колумбийских товаров в Россию в этом году увеличился на 8%", — сказал дипломат в интервью агентству.

По словам Аренаса, доля мясной продукции в экспорте составляет 63%.

"Главная задача, которая перед нами стоит – это гарантировать, что поставки мясной продукции с колумбийских заводов продолжатся. Товарооборот за год в этой отрасли увеличился с 32 млн долларов до 60 млн долларов, почти в два раза. Так что мясная продукция — самая важная статья экспорта", — подчеркнул он. Россиян предупредили, что подорожает к Новому году

Среди других важных статей колумбийского экспорта посол назвал цветы, бананы и другие фрукты, например, авокадо хасс, физалис.

Кроме того, дипломат сообщил, что санкции не сильно повлияли на товарооборот двух стран, однако привозить колумбийские товары в Россию стало сложнее. "Цифры нам пока не позволяют сказать, насколько санкции повлияли на товарооборот, но стало намного сложнее привозить продукты из Колумбии в Россию. Пока цифры не сильно изменились, но я думаю, что санкции скажутся на том, что касается перевозок. Ожидается, что они не окажут чрезмерного влияния, хотя как-то отразятся на товарообороте", — сказал Нейра.

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