МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 10 месяцев 2022 года вырос на 0,6%, составив 36,057 триллиона юаней (5,1 триллиона долларов), розничные онлайн-продажи выросли на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 10,95 триллиона юаней (1,55 триллиона долларов), свидетельствуют данные государственного статистического бюро страны. Россия и Китай наращивают грузооборот через погранпереход Кани-Курган

Розничные продажи в городах за отчетный период выросли на 0,5%, составив 31,2649 триллиона юаней (4,43 триллиона долларов). Продажи в сельской местности выросли на 0,8% — до 4,7926 триллиона юаней (678,8 миллиарда долларов).

Отдельно в октябре объем розничных продаж потребительских товаров упал на 0,5% по сравнению с октябрем 2021 года — до 4,027 триллиона юаней (570,4 миллиарда долларов).

Розничные онлайн-продажи за январь-октябрь выросли на 4,9% в годовом выражении, составив 10,95 триллиона юаней (1,55 триллиона долларов), в том числе продажи физических товаров выросли на 7,2% в годовом выражении, составив 9,45 триллиона юаней (1,33 триллиона долларов). Розничные онлайн-продажи продуктов питания, одежды и товаров широкого потребления выросли на 16,7%, 5,3% и 6,5% соответственно.

По итогам 2021 года объем розничных продаж в Китае вырос на 12,4%, составив 44,082 триллиона юаней (6,93 триллиона долларов). Рост розничных онлайн-продаж составил 12%, достигнув 10,804 триллиона юаней (1,7 триллиона долларов).