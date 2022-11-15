МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Доля нелегального оборота пива на российском рынке на данный момент составляет более 16% — это максимальное значение за последние пять лет, снизить ее могла бы поштучная прослеживаемость, такое мнение высказал замдиректора Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Сергей Кондратьев. В России вырос спрос на премиум, эконом и вкусовые марки пива

"В последние годы мы наблюдаем достаточно серьезное увеличение нелегального оборота пива и пивной продукции на рынке, и сейчас эта доля превышает 16%. Это максимум за последние 5 лет… Мы видим, что доля нелегального оборота на рынке пива и крепкого алкоголя последние годы, к сожалению, растет, тогда как доля на рынке табачных изделий начала снижаться", — заявил он на пресс-конференции "Позитивные эффекты маркировки пива".

По его словам, необходима поштучная прослеживаемость пива. "Поштучная прослеживаемость могла бы снизить долю нелегального оборота и повысить собираемость акцизов и обеспечить в текущей непростой экономической ситуации для легальных производств возможность увеличения выпуска продукции… Суммарный положительный эффект для участников рынка, для государства — он достаточно большой, и он превышает сейчас 15 миллиардов в год", — добавил он.

Идею о необходимости поштучного прослеживания пива поддержали и в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). Так, руководитель управления подакцизными товарными группами ЦРПТ Ян Витров, отметил, что маркировка в совокупности с ЕГАИС позволит обелить рынок без необходимости нести затраты со стороны бюджета. Российские рестораторы сообщили о дефиците импортного пива

Минпромторг в начале августа предлагал запустить в РФ обязательную электронную маркировку пива, в том числе и безалкогольного, а также слабоалкогольных напитков с 1 апреля 2023 года. Эксперимент по маркировке стартовал 1 апреля 2021 года и должен продлиться до 28 февраля 2023 года: в его рамках маркируется не только солодовое пиво, но и безалкогольное, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.

Как отмечает Кондратьев, стоимость подготовки и поддержания работы системы маркировки остается сравнительно небольшой относительно объема рынка и даже при полном переносе затрат на производителей цены на продукцию могут увеличиться максимум на 0,5-0,7 процентного пункта.

В свою очередь, председатель Совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман, комментируя текущую ситуацию в отрасли на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", указал на сложности с поставками комплектующих и проведением технического обслуживания западного оборудования.

"Проведение маркировки пива в текущих условиях фактически лишает отрасль возможности для какой-либо модернизации, какого-либо обновления производственных мощностей и собственных ресурсов. Потому что те единовременные затраты, которые потребуются от всех пивоваренных заводов, они исчисляются миллионами или десятками миллионов рублей", — добавил Бриман, выступая на пресс-конференции "Последствия введения обязательной маркировки пивоваренной продукции".