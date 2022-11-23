МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Индекс покупательского оптимизма, который демонстрирует то, как люди оценивают собственные экономические перспективы, вырос в третьем квартале на 1 пункт, до 91 пункта, сообщил директор по работе с ключевыми ритейл-партнерами исследовательской компании "NielsenIQ Россия" Александр Шуркаев. Названы продукты, которые лучше закупить до Нового года

"91 пункт из 200 максимальных составило значение индекса оптимизма", — заявил он в ходе конференции "Яндекс Маркета" о продажах и рекламе на маркетплейсах "E-com сфера", отметив, что во втором квартале этого года это значение составило 90 пунктов.

Шуркаев добавил также, что растет доля тех, кто хорошо оценивает перспективы рынка труда в России, — с 39% до 44%.

Индекс оптимизма состоит из исследования того, на сколько люди уверены в перспективах собственного трудоустройства, в личном материальном положении и на сколько они считают, что сейчас хорошее время для покупки новых вещей.

Уточняется, что показатель выше 100 является свидетельством преобладания в стране скорее оптимистичных настроений, а ниже — более настороженных.