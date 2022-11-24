МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Сотрудники двух компаний-производителей электроники поделились с "Известиями" соображениями относительно сроков возобновления официальных поставок продукции Samsung на российский рынок. Верховный суд подтвердил незаконность запрета продавать смартфоны Samsung

По мнению одного из них, южнокорейская компания вернется в Россию не раньше, чем завершится специальная военная операция на Украине.

Другой собеседник издания ограничился указанием того факта, что Samsung, как и другие крупные транснациональные корпорации, опасается вторичных санкций со стороны США, так и не дав определенного ответа.

Ранее близкий к компании источник "Известий" допускал, что Samsung может возобновить поставки продукции в Россию до конца 2022 года. Более того, по его словам, это могло случиться уже в октябре.

Еще один источник, знакомый с менеджерами офиса Samsung в России, рассказал, что компания скорректировала планы по возвращению в связи с началом частичной мобилизации.