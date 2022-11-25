МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Глава Роскачества Максим Протасов в рамках первого Российского винодельческого форума подвел итоги пятого "Винного гида России" и назвал лидеров в красных и белых винах, среди них — Автохтон Саперави ("Фанагория"), Совиньон блан (Альма Вэлли) и Мерло резерв ("Тристория"). Аналитики оценили рост спроса на российское вино

Уточняется, что "Винный гид России" — это ежегодный проект, который Роскачество реализует совместно с Минпромторгом и Минсельхозом при поддержке Россельхозбанка. В этом году Роскачество исследовало 500 образцов вин, произведенных исключительно из российского винограда. Все они закуплены в рознице, а цена бутылки – до 1000 рублей, основной акцент сделан на ценовой категории до 600 рублей за 0,75 литра.

Эксперты пришли к выводу, что лучшие сухие красные вина в недорогом сегменте делают виноделы Краснодарского края, полусухие лучше всего получаются на Дону, а родина полусладких красных – Крым. Кроме того, лидер рейтинга сухих вин был приобретён закупщиками за 425 рублей, в десятку лучших красных вин также вошли образцы стоимостью от 399 рублей. Среди полусладких вин лучший образец стоил 379 рублей. Лидером по соотношению цены и качества стало Каберне "Шато Тамань", купленное за 279 рублей и получившее при этом оценку 81 балл.

При этом с точки зрения региональной представленности вин, в категории белых практически на равных конкурировали по качеству виноделы Краснодарского края и Крыма. Также стоит отметить определённые успехи, которых достигли в полусладких винах виноделы Долины Дона, подчеркнули в Роскачестве. В десятку лучших также вошло вино Шато Тамань Совиньон за 240,21 рублей. Оно же стало лидером по соотношению цены и качества. Рестораторы попросили отдельную лицензию на российское вино

"За 5 лет исследований "Винного гида России" мы фиксируем стабильный рост качества отечественной винодельческой продукции. С сокращением импорта и увеличением спроса качество вина не снизилось, а напротив, продолжает расти, способствуя формированию культуры потребления в стране. Важный результат за пятилетний период — снижение доли вин с выраженными технологическими пороками с 5,37% до 0,2%. Отмечаем также усиление конкуренции между производителями по качеству", — заявил Протасов.

"В последние годы благодаря росту инвестиций и расширению господдержки в нашей стране планомерно увеличиваются площади виноградных насаждений и урожаи, повышается качество винодельческой продукции и культура потребления. Сегодня лучшие российские вина признаются на различных международных конкурсах и получают высшие оценки. Дальнейшему развитию этого направления будут способствовать комплексные меры поддержки со стороны государства. В следующем году финансирование профильного федерального проекта увеличится почти в 1,5 раза и составит 3,5 миллиарда рублей, а к 2030 году совокупно достигнет 26,4 миллиарда рублей", — подчеркнул заместитель Министра сельского хозяйства Андрей Разин в ходе форума.