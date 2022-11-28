НОВОСИБИРСК, 28 ноя — ПРАЙМ. Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН) приблизились к созданию отечественных сортов ячменя для пивоварения, что очень актуально в условиях западных санкций, сообщает научный институт в понедельник. Доля нелегального пива в России достигла максимума за пять лет

Ученые пояснили, что хотя ячмень и является традиционной для России зерновой культурой, ранее внимание селекционеров было сосредоточено на создании кормовых сортов для сельского хозяйства. В результате, вплоть до этого года пиво в России варили почти на 100% из импортного солода. Уход же с российского рынка из-за санкций многих крупных международных пивоваренных компаний сделал задачу обеспечения отрасли отечественным сырьем крайне актуальной.

"Задача очень непростая, обычно на создание новых сортов у селекционеров уходит от семи до десяти лет, включая период различных сортоиспытаний. В этом случае сократить сроки позволяет то, что в Институте цитологии и генетики СО РАН работу в данном направлении начали до введения санкций и используют в ней передовые генетические технологии, заметно сокращающие сроки селекции", — говорится в сообщении.

Старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Олеся Шоева пояснила, что селекция ведется сразу в нескольких направлениях. Ее лаборатория, в частности, сосредоточилась на снижении содержания полифенольных соединений, которые, вступая в реакцию с белком, образуют помутнение, которое мешает большинству пивоваров. В России вырос спрос на премиум, эконом и вкусовые марки пива

Она отметила, что такой метод ранее уже использовали некоторые западные пивоваренные компании, однако в селекции они опирались на методы химического тестирования зерен. Новосибирские ученые решили определить, какие гены отвечают за образование полифенольных соединений и вести селекцию по ним. Ученых заинтересовали пять из 30 генов, которые могут быть вовлечены в эти реакции, но чтобы целенаправленно воздействовать на них, необходимо установить их точное месторасположение в геноме. На момент начала исследований такая информация была лишь в отношении одного из генов, однако сейчас ученым с высокой точностью удалось локализовать еще два.

"Параллельно с этой работой, исследователи провели интродукцию (внедрение) уже определенных генов в сорт ячменя Танай, ранее созданный селекционерами ИЦиГ СО РАН и ныне пользующийся популярностью у сельхозпроизводителей. Первые эксперименты показали, что урожайность ячменя от этого не снижается. В следующем году, по мере накопления семенного материала, будет проведена оценка содержания белка в зерне, вместе с рядом других характеристик. И в случае достижения оптимальных показателей – можно говорить уже об испытаниях отечественного сорта ячменя, подходящего для нужд пивоваров", — рассказали в институте.

Исследования сибирских ученых поддержаны грантами Российского научного фонда.