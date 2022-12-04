МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Россияне в ноябре 2022 года активно готовились к надвигающимся холодам, на фоне этого самым популярным "зимним" товаром стала щетка для снега для машины, спрос на нее вырос более чем в 7 раз, свидетельствуют данные ценового агрегатора Price.ru, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Россияне стали пользоваться онлайн-доставкой почти в 13 раз чаще

"Активнее всего в ноябре 2022 года к борьбе с последствиями предстоящих снегопадов и морозов готовились автомобилисты и дачники. Так, в числе самых популярных "зимних" товаров оказались щетка от снега для машины (+638% в ноябре 2022 года по сравнению с октябрем 2022 года), щетки стеклоочистителей (+103%), снегоуборщики (+150%), лопаты и ледорубы (+89%). Также автолюбители искали незамерзайку (+82%), дополнительные аккумуляторы для авто (+63%) и клеммы для "прикуривания" (+17%)", — говорится в исследовании.

Также в преддверии похолодания россияне заботились о тепле и комфорте в своих домах и квартирах: в ноябре потребители чаще сравнивали цены на печи и топки (+12%), системы отопления (+19%), увлажнители воздуха (+26%), грелки и электропростыни (+23%), термометры (+24%), электрочайники и термопоты (+11%).

Кроме того, эксперты отмечают, что в ноябре этого года в 13 регионах европейской части страны прошел ледяной дождь, после которого температура воздуха резко опустилась до отрицательных значений. Это также спровоцировало изменения в онлайн-спросе на различные нескользящие насадки на обувь (+551%) и мази от ушибов (+9%). При этом в Москве эти товары в ноябре искали чаще, чем в среднем по стране. Просроченные долги россиян по потребкредитам достигли рекордной суммы

"Противогололедные средства жители столицы в ноябре искали на 991% чаще, чем в октябре. Спрос на различные противоскользящие наклейки или накладки на обувь "антилед" вырос на 819%. Шипы на обувь, помогающие не поскользнуться на суровом столичном гололеде, искали на 8% чаще. Также москвичи активно утепляют жилье – спрос на отопительные системы в столице вырос на 42%, на ковры – на 16%", — приводятся в сообщении слова руководителя отдела аналитики и маркетинга Price.ru Дениса Логанова.

"Еще одна причина, по которой спрос на эти товары в Москве был больше, чем в России, скорее всего, в том, что во многих российских регионах зима просто наступила раньше, и пик спроса в них уже был пройден" – добавляет Логанов.