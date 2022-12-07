МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Вопрос к качеству японских ресторанов в РФ возник среди граждан, в связи с чем Роскачество в следующем году планирует проверить третью по популярности кухню, рассказал глава Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости. Рестораны России по итогам года ожидают выручку на уровне 2021 года

"Сейчас есть запрос со стороны некоторых потребителей исследовать качество третьей по популярности в России кухни — японской. Посмотреть, как это продается в ресторанах, насколько качественно, из какого сырья и из какой рыбы, есть ли подмена или порча продукции при доставке. Эти исследования мы обязательно проведем", — сказал он, отвечая на вопрос о планах Роскачества на 2023 год.

Протасов также отметил, что Роскачество в следующем году планирует продолжать исследования молочной продукции, продукции легкой промышленности, а также провести исследование того, насколько торговые сети выполняют рекомендации по недопущению псевдоорганической продукции на полки.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в пятницу в 10.00 мск.