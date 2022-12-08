МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Определить спелость мандаринов можно не только по аромату и окраске кожицы, но и по весу — более спелые плоды будут тяжелее незрелых, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Роскачество решило проверить рестораны японской кухни в России

"Спелость можно определить по характерному аромату, равномерности и яркости окраски кожицы и весу, так как более спелые мандарины содержат больше сока, а значит, они тяжелее незрелых. Также, спелый плод чистится без труда", — говорится в сообщении.

Отмечается, что недозревшие плоды выдает неравномерная окраска, перезревшие — сухая кожица и потеря веса.

"Следует учесть, что мандарины могут быть обработаны воском, например, те, которые привозят из других стран, чтобы сохранить их внешний вид и предотвратить появление плесени при транспортировке, хранении и продаже. Сам по себе воск не опасен, но дома мандарины нужно тщательно промыть теплой водой", — добавляется в сообщении.

Опрошенные РИА Новости ритейлеры рассказали, что основными поставщиками мандаринов в Россию являются Турция и Египет. В пресс-службе "Ленты" сообщили, что плоды также поставляются из Грузии, Китая, а в ближайшее время начнут поступать из Пакистана.

Кроме того, в "Магните" добавили, что, несмотря на снижение урожая в Турции, на полках ритейлера будут представлены в основном турецкие мандарины, ко вкусу которых привык российских покупатель.