МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Маркетплейсы Wildberries и Ozon в ноябре 2022 года опередили по продажам в России китайскую площадку AliExpress: более 50% продаж пришлось на Wildberries, Ozon занял второе место с долей в 29%, замыкает тройку лидеров AliExpress – 16%, рассказали РИА Новости аналитики МТС на основе больших данных и данных МТС-банка. В Роспотребнадзоре оценили риск заражения менингитом через посылки с Ozon

"В ноябре 2022 года значительно выросли продажи на маркетплейсах — в 2,7 раза по сравнению с ноябрем 2021 года. Лидером по числу продаж в этой категории стал Wildberries – на него пришлось 51% продаж, на втором месте — Ozon (29%), замыкает тройку AliExpress – 16%. Средний чек на маркетплейсах за год увеличился на 3%, до 1 870 рублей", — выяснили специалисты.

Кроме того, аналитики отмечают, что россияне стали чаще покупать книги, обувь, товары для дома, а также косметику.

Специалисты выяснили, что стоимость обуви на маркетплейсах подорожала на 11%, до 4 500 рублей по сравнению с ноябрем 2021 года. Также на 8% выросла стоимость косметики, средний чек составил 1 780 рублей. Книги подорожали на 5%, в среднем чек составлял примерно 640 рублей. В свою очередь меньше всего из этого списка подорожали товары для дома — всего на 3%, средний чек составил 2 000 рублей.

"Всплеск покупательской активности пришелся на вторую неделю месяца: в большинстве магазинов трафик рос 8 – 12 ноября. Активнее всего россияне совершали покупки 11 ноября: количество пользователей на сайтах популярных интернет-магазинов в этот день выросло на 12%, трафик – на 37%", — отмечается в исследовании.

Специалисты связывают тенденцию с датами распродаж большинства маркетплейсов и интернет-магазинов. Кроме того, отмечается рост трафика на 50-60% 11 ноября на сайтах и в приложениях онлайн-платформ по продажам товаров.