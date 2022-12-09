МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. В Подмосковье загорелся магазин OBI в торговом центре "МЕГА Химки", площадь составляет семь тысяч квадратных метров, присвоен четвёртый номер сложности из пяти, сообщает МЧС России. В торговом центре в Красноярске вспыхнул пожар

Ранее в региональном главке МЧС России сообщили РИА Новости, что пожар произошел в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье. Произошло загорание кровли на площади 150 метров.

По уточненной МЧС информации, площадь пожара составляет 7000 квадратных метров.

В свою очередь в подмосковном ГУМЧС уточнили номер сложности пожара.

"Пожару в 7.05 присвоен четвертый номер сложности из пяти", — сообщили в пресс-службе МЧС.

Взрывы происходят в строительном отделе горящего магазина OBI — это банки с краской, аэрозоли, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Пожар начался в магазине OBI в подмосковном торговом центре "МЕГА Химки" в 6 утра. По последней информации МЧС, площадь пожара составляет 7 тысяч квадратных метров. Прокуратура сообщала, что пострадавших нет, но данные уточняются.

"Происходят взрывы лакокрасочной продукции в строительном отделе магазина OBI — банки с краской, аэрозоли", — сообщили в экстренных службах.

Пострадавших при пожаре площадью 7 тысяч квадратных метров в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье, предварительно, нет, данные уточняются, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Ранее в региональном главке МЧС России сообщили РИА Новости, что пожар произошел в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье. Кровля загорелась на площади 150 метров. В подмосковном ГУМЧС уточнили четвертый номер сложности пожара из пяти.

"Сегодня около шести утра в помещении строительного гипермаркета произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Данные уточняются", — говорится в сообщении.

Кроме того, подмосковная прокуратура организовала проверку по пожару, оценят соблюдение законодательства, в том числе по пожарной безопасности. На место выехал прокурор Химок Денис Андреев.