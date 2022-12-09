МЧС: в Подмосковье загорелся ТЦ "МЕГА Химки", площадь возгорания составляет 7 тысяч "квадратов"
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. В Подмосковье загорелся магазин OBI в торговом центре "МЕГА Химки", площадь составляет семь тысяч квадратных метров, присвоен четвёртый номер сложности из пяти, сообщает МЧС России.
Ранее в региональном главке МЧС России сообщили РИА Новости, что пожар произошел в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье. Произошло загорание кровли на площади 150 метров.
По уточненной МЧС информации, площадь пожара составляет 7000 квадратных метров.
В свою очередь в подмосковном ГУМЧС уточнили номер сложности пожара.
"Пожару в 7.05 присвоен четвертый номер сложности из пяти", — сообщили в пресс-службе МЧС.
Взрывы происходят в строительном отделе горящего магазина OBI — это банки с краской, аэрозоли, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Пожар начался в магазине OBI в подмосковном торговом центре "МЕГА Химки" в 6 утра. По последней информации МЧС, площадь пожара составляет 7 тысяч квадратных метров. Прокуратура сообщала, что пострадавших нет, но данные уточняются.
"Происходят взрывы лакокрасочной продукции в строительном отделе магазина OBI — банки с краской, аэрозоли", — сообщили в экстренных службах.
Пострадавших при пожаре площадью 7 тысяч квадратных метров в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье, предварительно, нет, данные уточняются, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Ранее в региональном главке МЧС России сообщили РИА Новости, что пожар произошел в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье. Кровля загорелась на площади 150 метров. В подмосковном ГУМЧС уточнили четвертый номер сложности пожара из пяти.
"Сегодня около шести утра в помещении строительного гипермаркета произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Данные уточняются", — говорится в сообщении.
Кроме того, подмосковная прокуратура организовала проверку по пожару, оценят соблюдение законодательства, в том числе по пожарной безопасности. На место выехал прокурор Химок Денис Андреев.
https://1prime.ru/consumer_markets/20221209/839109643.html