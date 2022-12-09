МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Торговая сеть "Верный" собирается в течение нескольких недель вывести из своего ассортимента все товары американского бренда Mars, чтобы избежать закупки продукции "на дискриминационных условиях", рассказали РИА Новости в пресс-службе ритейлера. "Вкусвилл" запустил доставку в ближнее зарубежье

"Торговая сеть "Верный" в течение нескольких недель выведет из ассортимента товары Mars: шоколадные батончики, шоколадное драже, жевательную резинку и другие сладости. Mars продавал сети свою продукцию на дискриминационных условиях – "Верный" по контракту покупал товары на 11% дороже, чем некоторые ритейлеры", — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что если рассматривать закупочные цены на товары в отдельности, например, на жевательную резинку Orbit, то разница в закупочных ценах с некоторыми ритейлерами достигала 20%. При этом торговая сеть вела переговоры с Mars, однако, по их словам, производитель не предложил снижения цен.

"Переговоры зашли в тупик, когда производитель вместо конкретных предложений по улучшению цены на следующий год для наших покупателей начал рассказывать про ассортимент. Однако вопрос справедливой цены на товар для наших покупателей имеет для нас важнейшее значение. А с учетом изначально невыгодного контракта обсуждать ассортимент на следующий год для нас абсолютно неприемлемо", — приводятся в сообщении слова коммерческого директора сети магазинов "Верный" Антона Бахарева.