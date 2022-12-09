МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Продовольственная инфляция в ноябре в РФ ускорилась до 0,4% против роста цен на продукты в октябре на 0,28%, а в годовом выражении — замедлилась до 11,12% с 12,08% в октябре, следует из данных Росстата. Объем ФНБ за ноябрь увеличился на 15,43 миллиарда рублей

По сравнению с декабрем 2021 года продовольственные товары в ноябре подорожали на 9,63%.

Непродовольственные товары в ноябре подорожали на 0,06% (в годовом выражении — на 13,36%, к декабрю — на 12,64%). Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в ноябре снизились на 0,15% к октябрю (по сравнению с ноябрем прошлого года — выросли на 13,16%, к декабрю 2021 года — на 11,96%). Цены на плодоовощную продукцию выросли на 5,58% к октябрю, по сравнению с ноябрем 2021 года снижение составило 4,08%, а по сравнению с декабрем — 7,37%.

Согласно данным статведомства, в целом продукты питания в ноябре по сравнению с октябрем подорожали на 0,53%, а из наблюдаемых позиций больше всего выросла цена на плодоовощную продукцию (на 5,58%), куриные яйца (на 1,61%) и мороженую неразделанную рыбу (на 1,19%). Подешевели, в частности, сахар-песок (на 3,77%), крупы с бобовыми (на 1,92%) и подсолнечное масло (на 2,16%).

Статведомство отмечает, что в ноябре значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции: например, огурцы подорожали на 32,5%, помидоры – на 16,9%, столовая свекла – на 4,5%, картофель – на 2,8%.

Кроме того, отечественная икра лососевых рыб подорожала на на 2,4%, рыба и мороженые кальмары, сырки творожные, глазированные шоколадом, рыбные консервы в томатном соусе – на 0,9-1,4%, пчелиный мед, зеленый чай, печенье, пряники и сухие супы в пакетах – на 0,5-0,8%.