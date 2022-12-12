МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" открыла городские склады в Волгограде и Тюмени, а также планирует в следующем году масштабировать их и на другие города для ускорения доставки и восполнения запасов товаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе ретейлера. Названы четыре бытовых прибора, "тайно похищающие" электричество

"Группа "М.Видео-Эльдорадо"… запускает новый формат инфраструктуры – городские склады на базе одного из действующих магазинов. Такие склады ускорят пополнение стоков всех магазинов в городе востребованным ассортиментом бытовой техники и электроники, обеспечат самовывоз и клиентскую доставку малогабаритных онлайн-заказов в течение 24 часов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые объекты получили название "Урбан". И в течение 2023 года компания планирует открыть 17 таких складов со средней площадью 1-1,5 тысячи квадратных метров.

"Первые пилотные городские склады были запущены в этом году Волгограде и Тюмени. В 2023 году к ним присоединятся Челябинск, Якутск, Красноярск, Барнаул, Рязань, Самара и другие города страны", — добавляется в сообщении.

По словам руководителя по развитию процессов клиентской доставки "М.Видео-Эльдорадо" Ивана Попова, акцент был сделан на городах, в которых нет центральных распределительных складов. "В дополнение к стокам магазинов, на которых сосредоточено около 60% всего ассортимента, мы запустили новую модель перехватывающих городских складов "Урбан". …Каждый склад сможет вместить дополнительно до 15 тысяч наименований товаров, что на 10% увеличит ассортиментные матрицы городов", — добавил он.