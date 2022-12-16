МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. На складах российских автодилеров осталось 20-30 тысяч новых автомобилей зарубежных брендов — с учетом объемов текущих продаж этих запасов хватит максимум на один месяц торговли, рассказали "Известиям" в Ассоциации российских автомобильных дилеров. Дилеры предсказали превращение российского авторынка в китайский на 70%

Отмечается, что к сегодняшнему дню на складах в России уже почти не осталось моделей средней ценовой категории, таких, например, как Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen. Запасы в основном составляют дорогие китайские автомобили.

По данным ассоциации, в 2021 году в России было продано около 1,7 миллиона машин, а по итогам 2022-го, как ожидается, дилеры продадут порядка 650 тысяч. Таким образом, дефицит составляет 1,1 миллиона автомобилей, и он, по мнению экспертов, вряд ли будет покрыт в следующем году.

При этом отмечается, что параллельный импорт пока не способен оздоровить ситуацию — его объемы слишком малы. Примерно то же говорится и о китайских производителей, которые, хотя и увеличивают свое присутствие на российском рынке, но их мощностей еще не хватает для покрытия такого дефицита.