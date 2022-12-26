Mastercard: розничные продажи в США с 1 ноября по 24 декабря выросли на 7,6 процента
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Розничные продажи в США в период с 1 ноября по 24 декабря выросли на 7,6%, свидетельствует опубликованный сегодня отчет Mastercard. Этот период охватывает большую часть местного праздничного сезона. Крупные скидки привлекли покупателей, желающих приобрести товары по выгодным ценам.
Прирост оказался более существенным, чем сентябрьский прогноз роста на 7,1%. Тогда Mastercard ожидала, что потребители перенесут покупки на октябрь в поисках ранних спецпредложений.
Однако рост розничных продаж в праздничные дни в этом году оказался не таким существенным, как в прошлом году, когда показатель прибавил 8,5%. В праздничные дни 2022 года высокая инфляция, растущие процентные ставки и угроза рецессии заставили потребителей проявить осторожность.
Ретейлеры, включая Amazon.com Inc и Walmart Inc, предлагали большие скидки в праздничный сезон, чтобы избавиться от излишков товаров и вернуть запасы на нормальный уровень.
Это привело к высокому спросу на самые разные товары, от игрушек до электроники, в течение пятидневного периода между Днем благодарения и "киберпонедельником".
Между тем продажи электроники за более широкий двухмесячный период упали на 5,3%, согласно отчету Mastercard SpendingPulse.
При этом продажи в категориях одежды и ресторанов выросли на 4,4% и 15,1% соответственно, что способствовало росту общего показателя.
Онлайн-продажи за этот период подскочили на 10,6%, что немного меньше, чем 11%-ный рост в прошлом году, указано в отчете Mastercard.
В течение "кибернедели" общие розничные продажи выросли примерно на 11%, показал отдельный отчет Mastercard SpendingPulse в конце ноября.
Mastercard SpendingPulse измеряет розничные продажи в магазинах и в интернете с использованием всех форм оплаты. Он не учитывает продажи автомобилей.
https://1prime.ru/consumer_markets/20221226/839315227.html