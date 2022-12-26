МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Розничные продажи в США в период с 1 ноября по 24 декабря выросли на 7,6%, свидетельствует опубликованный сегодня отчет Mastercard. Этот период охватывает большую часть местного праздничного сезона. Крупные скидки привлекли покупателей, желающих приобрести товары по выгодным ценам. Авиакомпании США в выходные отменили тысячи рейсов из-за сильной метели

Прирост оказался более существенным, чем сентябрьский прогноз роста на 7,1%. Тогда Mastercard ожидала, что потребители перенесут покупки на октябрь в поисках ранних спецпредложений.

Однако рост розничных продаж в праздничные дни в этом году оказался не таким существенным, как в прошлом году, когда показатель прибавил 8,5%. В праздничные дни 2022 года высокая инфляция, растущие процентные ставки и угроза рецессии заставили потребителей проявить осторожность.

Ретейлеры, включая Amazon.com Inc и Walmart Inc, предлагали большие скидки в праздничный сезон, чтобы избавиться от излишков товаров и вернуть запасы на нормальный уровень.

Это привело к высокому спросу на самые разные товары, от игрушек до электроники, в течение пятидневного периода между Днем благодарения и "киберпонедельником".

Между тем продажи электроники за более широкий двухмесячный период упали на 5,3%, согласно отчету Mastercard SpendingPulse.

При этом продажи в категориях одежды и ресторанов выросли на 4,4% и 15,1% соответственно, что способствовало росту общего показателя.

Онлайн-продажи за этот период подскочили на 10,6%, что немного меньше, чем 11%-ный рост в прошлом году, указано в отчете Mastercard.

В течение "кибернедели" общие розничные продажи выросли примерно на 11%, показал отдельный отчет Mastercard SpendingPulse в конце ноября.

Mastercard SpendingPulse измеряет розничные продажи в магазинах и в интернете с использованием всех форм оплаты. Он не учитывает продажи автомобилей.